Сатка: город поразивший Лебедева и давший повод Навальному

Где-то чуть в стороне от трассы «Урал», примерно посредине между Уфой и Челябинском находится удивительный город – Сатка (точка на карте). Честно говоря, мы туда решили заехать поесть и в магазин. При беглом взгляде на карту Сатка выглядела каким-то медвежьим углом с большим заводом, не более. Один из многих депрессивных индустриальных уральских городков, где глазу не за что зацепиться, а оказалось всё совсем по-другому.
Ещё в самом городе Foursquare (офигеннейшее приложение, которым сейчас пользуются только истинные ценители) мне подсказал, что в Сатке здесь и там «был ваш друг Артемий Лебедев и ему понравилось». Немного удивился, но лишь самую малость. Уже привык, что нет такого мало мальски интересного города в России или Европе, где бы не чекинился Лебедев (а чекинится он постоянно и много, как и я). Лебедев вообще включил Сатку в свой личный Топ-30 интересных городов России. Потом узнал, что оказывается Студия Лебедева делала Сатке логотип:
Вокруг в том числе этого контракта уже разразились бурления, хотя местные челябинские СМИ уже давно пояснили, что за логотип и фирменный стиль было уплачено всего 35 тыс рублей, а это считается мелкой закупкой, на которую и конкурса никакого не нужно. Правда, увы, логотипа Сатки в самой Сатке так увидеть и не довелось.
Первое личное впечатление от Сатки – невероятный киоск Ремонта обуви. Заехали в город, припарковались и вот:
А дальше начинаешь смотреть:
Вокруг горы, озера, здесь расположен огромный карьер и налажено производство магнезита (огнеупорный материал). Это ярко выраженный моногород, включённый в соответствующий список городов с повышенными рисками ухудшения социально-экономической обстановки, в случае проблем на предприятии.
Сатка известна ещё с середины 18 столетия. Более того, это был один из центров восстания Пугачёва. Под Саткой был большой бой между «пугачёвцами» и правительственными войсками, здесь был ранен Салават Юлаев.
Местами на промышленные объекты Сатки просто залюбуешься.
Сатка, по сути, два отдельностоящих поселения – старый город и новый советский, между которыми располагается огромный карьер и живописная дорога вдоль озера:
Старый город красиво растянулся вдоль озера:
Посреди озера соорудили сказочный остров, куда всех желающих возят из основного парка «на материке». Летом на лодке, зимой на снегоходах
Парк «Сонькина лагуна»
Удивительно видеть подобную красоту и новогоднее оформление в городе, от которого кроме индустриальной депрессивности ничего не ожидаешь. А здесь чисто, уютно и светло:
Даже свое наивное челябинское барокко:
Сатка находится рядом с большим заповедником Зюраткуль. Очертания одноимённого озера и были взяты Студией Лебедева за основу для логотипа.
В заповедник можно официально проехать на машине до некоторой степени.
Можно много ходить пешком и любоваться южноуральскими красотами.
К лосям можно сходить.
В общем, удивительно, но, например, даже в Челябинске больше, чем на несколько часов задерживаться не хочется, а вот в Сатке можно спокойно провести целый день, а любители природы и индустриальных пейзажей могут тут и на пару дней найти себе развлечений.
Удивительная Сатка! Открытие всей поездки наToyota Land Cruiser! Обо всем подробно и о машине будет рассказ позже на Мосгордрайве.
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